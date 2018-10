“PS Taranto Futuro Prossimo” – 3° Focus “Le Portualità di Taranto. Sviluppo logistico, integrazione con la città”

Continuano gli appuntamenti del percorso partecipativo organizzati da Asset, Comune di Taranto e Regione Puglia. Martedì 16 Ottobre 2018 alle ore 15.30 presso Palazzo Galeota, Centro Storico -via Duomo 234 di Taranto si terrà il 3° Focus per discutere su “Le Portualità di Taranto. Sviluppo logistico, integrazione con la città”.

Il ciclo di incontri intende porre l’attenzione su specifici assi tematici che caratterizzeranno inevitabilmente la visione strategica di sviluppo del territorio tarantino con l’obiettivo di:

identificare le specifiche risorse e potenzialità offerte dal territorio rispetto a determinate condotte operative

individuare criticità e rischi che potrebbero agire da limitatori delle strategie stesse

sancire condotte operative che consentano la massima funzionalità, sostenibilità ed efficacia delle azioni.

Nell’ambito dello specifico focus si vuole evidenziare il ruolo strategico che il rilancio della portualità, nelle sue diverse forme, potrebbe rivestire per il territorio tarantino in termini di :

infrastrutturazione e sviluppo dell’Area logistica integrata (integrazione porto-aeroporto-ferrovia, nella prospettiva della ZES del Mar Jonio)

diversificazione economica e occupazionale (economia circolare, innovazione e incubazione di impresa)

valorizzazione turistico-culturale e naturalistica (integrazione con le attività marinare di tradizione)

rigenerazione urbana (accessibilità via mare, fronti a mare, riuso del patrimonio dismesso)

Anche attraverso questo ciclo di incontri, il Piano Strategico di Taranto intende proporsi come uno strumento condiviso, come un laboratorio aperto che ambisce a coinvolgere esperti e non esperti, e la cittadinanza tutta, con il comune obiettivo di contribuire a realizzare il “futuro prossimo” della comunità tarantina.

Questo il programma del terzo Martedì

ore 15.30-16.00

Introduzione e coordinamento

Rinaldo Melucci – Sindaco di Taranto

Raffaele Sannicandro – Commissario Straordinario ASSET

ore 16.00-18.30

Presentazione del focus “Le portualità di Taranto”

Cosimo Borracino – Regione Puglia Assessore Sviluppo Economico

Sergio Prete – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio

Tiziano Onesti - Presidente Aeroporti di Puglia Spa

Salvatore Vitiello - Ammiraglio Comandante Marittimo Sud

Interventi programmati



