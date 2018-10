Assoporti: “Il Governo convochi la conferenza dei presidenti”

ROMA – “Ci aspettiamo che il ministro convochi la Conferenza dei presidenti, organismo che funzionava bene nel coordinamento nazionale delle strategie portuali e che non è stata ancora convocata”. Lo ha auspicato il presidente di Assoporti, Zeno D’Agostino, a margine della presentazione di un nuovo collegamento ferroviario intermodale Cervignano-Rostock.

Rispondendo ad una domanda sui rapporti con il governo, d’ agostino ha sottolineato che l’esecutivo “ha avuto fino ad ora emergenze pazzesche come Bologna e Genova: diamo questa giustificazione”.

Il presidente di Assoporti ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà il ministro competente del settore: “spero che mi dirà di una convocazione della Conferenza dei presidenti in modo da definire la mission nazionale sulla portualità”.

