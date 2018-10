Il CENTRO VELICO CAPRERA supporter dell’OCEAN FILM FESTIVAL ITALIA

MILANO – Ha preso ieri il via da Milano la seconda edizione di Ocean Film Festival, rassegna cinematografica con una selezione dei migliori film provenienti dall’omonimo festival australiano e che attraverserà l’Italia in altre sette città, da Torino a Napoli, fino al 29 ottobre.

Alla premiere tenutasi alla Sala Space del cinema Odeon e andata sold out, il Centro Velico Caprera, con il Presidente, Paolo Bordogna e il Segretario Generale, Enrico Bertacchi, era “in prima fila” nel sensibilizzare la platea sull’urgenza di fare azioni concrete e tutti in prima persona a tutela del mare.

Un’iniziativa così importante nel diffondere amore, rispetto, e soprattutto consapevolezza dell’importante responsabilità del genere umano nei confronti della natura di cui mari e acque sono elemento principale e fondamentale per la vita stessa, non poteva che trovare subito il sostegno del Centro Velico Caprera perché coerente alla sua missione ambientale e di salvaguardia del patrimonio marino.

Una consapevolezza che non si limita a prendere atto, ma che si impegna, e desidera farlo sempre di più, per creare una cultura che vada oltre una mera convivenza, e sviluppi una nuova, attiva sensibilità per tutelare l’inestimabile “polmone blu”, per goderlo al meglio e permettere di farlo anche alle generazioni future.

“Abbiamo ritenuto importante sostenere questa manifestazione perché coerente con lo spirito del Centro Velico Caprera, che attraverso la pratica della vela avvicina gli allievi a conoscere e capire il mare, creando anche un’educazione marinara e una coscienza ambientale” ha affermato Paolo Bordogna, Presidente del Centro Velico Caprera, prima della proiezione, “Le storie spettacolari di esplorazione e avventura, di chi ama gli oceani e cerca di difenderli, sono il modo migliore per toccare la sensibilità di tutti”.Ogni serata propone una selezione di 9 tra corto e mediometraggi e il programma sarà identico per le serate in tutte le tappe.

