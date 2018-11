MARINA MILITARE: LA PORTAEREI CAVOUR IN SOSTA A GENOVA

GENOVA – La portaerei Cavour, impegnata nel mese di novembre in attività di addestramento interforze nel Mar Tirreno con gli aerei del Gruppo Aerei Imbarcati (GRUPAER), elicotteri dell’Esercito Italiano e velivoli dell’Aeronautica Militare, farà sosta da martedì 6 a giovedì 15 novembre 2018 nel porto di Genova dove sarà ormeggiata presso Ponte Doria.

Durante la sosta la nave sarà a disposizione delle visite della popolazione, degli istituti scolastici e dei giovani studenti che partecipano al Salone Orientamenti, organizzato dall’Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro – ALFA Liguria, dal 13 al 15 novembre. A tale proposito sarà organizzato a bordo un percorso informativo con approfondimenti sulle attività e le peculiarità professionali delle componenti specialistiche della Forza Armata grazie ad apposite aree espositive che verranno messe a disposizione dei visitatori.

Dall’8 all’11 novembre nave Cavour sarà sede di alcune attività del 48° congresso della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), a cui prenderà parte anche personale del corpo sanitario della Marina Militare in formazione specialistica, sulla base di un accordo di collaborazione inter agenzia tra la forza armata e la SIRM che porterà alla condivisione di importanti esperienze nel settore medico. La nave sarà inoltre interessata da ulteriori attività di formazione ed aggiornamento di personale sanitario a cura dell’Ordine Provinciale dei Medici di Genova.

La portaerei Cavour sarà a disposizione della popolazione nei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre. Per ragioni organizzative e di sicurezza portuale, le visite saranno organizzate in gruppi nelle modalità indicate sul sito del comune di Genova (www.comune.genova.it), di massima nei seguenti orari: - venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12 novembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00; - domenica 11 novembre dalle 16.00 alle 19.00.

