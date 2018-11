Serracchiani: “D’Agostino in Espo è chance per il Paese”

TRIESTE – “E’ una soddisfazione che non ha colore politico, una chance per il Paese, un’ottima notizia per Trieste e il Friuli Venezia Giulia. Sappiamo tutti che sicuramente farà un buon lavoro, ma dietro di lui ci sia compatto il sistema-Italia”. Così la deputata del Pd Debora Seracchiani si complimenta con presidente di Assoporti e presidente del Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, che è stato nominato vice presidente di Espo – European Sea Ports Organisation.

“Siamo di fronte a sfide globali e quello della logistica e dei trasporti in particolare – ha aggiunto – è un settore in cui come Paese ci giochiamo una grossa fetta della nostra competitività. Con D’Agostino abbiamo in mano una buona carta in più”.

