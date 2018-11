Sindacati a Mit, chiarimenti su movimentazioni merci in ambito portuale

ROMA – “Un incontro di chiarimento approfondito su presupposti, contenuti e inevitabili ricadute sui lavoratori, di un recente parere espresso dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti sulla movimentazione di materiali ferrosi in ambito portuale”. Lo chiedono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti al Direttore Generale del Mit, Eugenio Colletta, spiegando che: “tale parere non ci trova d’accordo, in quanto insinua pericolose dinamiche di concorrenza sleale sulle banchine, modificando di fatto l’impostazione della norma che sovrintende il mercato del lavoro nell’ambito dei porti e delle operazioni portuali”.

“Questo è l’ultimo di una serie di attacchi al lavoro portuale – avvertono, concludendo, le organizzazioni sindacali – che potrebbero riaccendere il conflitto sulle banchine”.

