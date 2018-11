PROPELLER CLUB OF MANTOVA: CONVEGNO SU INNOVAZIONE DELLA FLOTTA IL 13 NOVEMBRE

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News

MANTOVA – La competitività del trasporto nelle acque interne sia delle merci che dei passeggeri turistici all’interno della rete dei canali e dei fiumi dipende molto anche dalla innovazione tecnologica della flotta. Migliori standard prestazionali e maggiore capacità di accoglienza e di offerta dei servizi, associati alla riduzione dei consumi e delle emissioni ambientali sono gli obiettivi che vengono applicati all’innovazione nelle navi e che verranno presentati nel convegno martedì 13 novembre organizzato dal Propeller club di Mantova assieme al una serie di partner pubblici e privati.

In particolare verrà presentato il progetto Active dove i tecnici di Navalprogetti assieme all’Università di Trieste, sostenuti dalla Unione Europea-POR-FESR-Regione Friuli Venezia Giulia e Mare Tecnology Cluster FVG, illustreranno una nuova imbarcazione per 2000 ton di portata che può arrivare a Mantova con motori a LNG e dotata di sistema che riduce l’attrito dell’acqua i consumi. Verranno poi illustrati i progetti di riqualificazione di navi turistiche a cura di Girolibero e Sogemi, operatori che lavorano già da anni sulle acque mantovane, assieme ad altro caso innovativo che riguarda uno spintore con propulsore ad idrogeno.

Dal Belgio verrà illustrata l’esperienza per il trasporto di merci pallettizzate su natanti fluviali della Blue Line che già opera con queste imbarcazioni da diversi anni anche in Francia ed Olanda. Chiuderà le relazioni tecniche un delegato di Confitarma aderente a Confindustria per presentare alcune informazioni circa i finanziamenti possibili per l’innovazione della flotta.

Al convegno interverranno per i saluti non solo il Presidente della Provincia di Mantova (Autorità Portuale) ma anche il Presidente dell’Unione della Navigazione Interna. il convegno è sostenuto anche dalle Motonavi Andes Negrini che sviluppano il navigazione turistica con motonavi innovative.

Il programma del convegno si articolerà dalle ore 11 alle 13,30 di martedì presso il Valdaro Business Center in adiacenza al Porto di Mantova sulla strada Ostigliese. Coloro che volessero effettuare una breve visita all’interno del Porto dalle ore 10 alle ore 11 (prenotazione obbligatoria tramite e mail) il Propeller organizzerà l’illustrazione delle Infrastrutture esistenti.

