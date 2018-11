A dicembre nuova nave Tirrenia sulla Genova-Catania

Scritto da Redazione Italia, News

MILANO – Tirrenia a partire da dicembre impiegherà sulla tratta Genova-Livorno-Catania-Malta una nuova nave ro-ro, la nuovissima Alf Pollack, varata nel 2018. A seguire entrerà in servizio sulla stessa tratta anche la sua gemella, la Maria Grazia Onorato, ora in fase di costruzione. Lo ha annunciato a Milano Achille Onorato, l’ad del Gruppo Onorato Armatori, il gruppo che detiene le compagnie Moby, Tirrenia e Toremar.

“Crediamo alla prospettiva strategica delle autostrade del mare e intendiamo investire risorse e impegno in tal senso – ha detto Onorato -. Il nostro impegno è quello di garantire entro il 2019 tre corse settimanali sulla tratta Genova-Catania e viceversa. Crediamo sia una grande opportunità logistica per le piccole e medie aziende di trasporti padroncini che operano dal Nord alla Sicilia e viceversa. E per questo impiegheremo sulla tratta la Alf Pollack, la nostra ultima nave, varata nel 2018, e a seguire la nave gemella Maria Grazia Onorato”. Si tratta di navi di ultimissima generazione, dotate di una capacità di 4.100 metri lineari di carico e di tutte le soluzioni d’avanguardia in termini di tutela ambientale ha precisato Onorato. Entrambe le navi opereranno sull’autostrada del mare Genova-Livorno-Catania-Malta tre volte la settimana.

“Con l’entrata in servizio di entrambe le navi – ha precisato Alessandro Onorato, responsabile della gestione commerciale della compagnia – Tirrenia è in grado di garantire che nessuno resterà a terra. E lo fa a prezzi molto, molto competitivi”.

Il Gruppo Onorato crede nelle autostrade del mare. “Per questo abbiamo deciso sul terminal di Catania anche investimenti a terra e per migliorare i servizi” ha aggiunto Onorato.

Tirrenia è già operativa sulle autostrade del mare Napoli-Catania e Ravenna-Brindisi-Catania.

