L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane predispone:“Info Brexit”

Roma-Fedespedi aveva chiesto al Ministro Toninelli, durante l’ultima Agorà Confetra dell’ottobre scorso, una misura che potesse essere di guida durante il periodo di transizione della Brexit. Così, l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha predisposto sul suo sito internet una sezione “Info Brexit” dedicata a fornire informazioni utili agli operatori economici che si occupano di questioni doganali e/o che intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito, in vista dell’uscita dell’UK dal Mercato Unico europeo.

Un canale di comunicazione con gli interessati per accedere alle informazioni necessarie per prepararsi adeguatamente alla Brexit e continuare a svolgere la propria attività in efficienza e senza costi eccessivi anche dopo l’uscita del Regno Unito dal Mercato Unico europeo. Fedespedi si augura che si attivi presto con l’Agenzia delle Dogane una sinergia operativa su questo tema e che si apra un tavolo tra Agenzia e rappresentanze associative per accompagnare imprese e operatori durante il periodo di transizione – dal marzo 2019 a marzo 2021 - per il passaggio al nuovo regime doganale tra Gran Bretagna e Italia.

La sezione è accessibile tramite apposito link banner sull’homepage del sito www.adm.gov.it

Abele Carruezzo

© Riproduzione riservata

Leggi anche: