Assoporti: sostegno a presidente Adsp per sequestro a Brindisi

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Assoporti esprime il proprio sostegno al Presidente dell’AdSP del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi dopo il sequestro giudiziario avvenuto, nei giorni scorsi, nel Porto di Brindisi, “ricordando che il compito delle AdSP è quello di assicurare la funzionalità dei porti al fine di garantire la loro competitività”.

“Nonostante ci risulta che l’AdSP abbia agito soltanto dopo aver richiesto e ricevuto un autorevole parere legale in materia, le aree sono state sequestrate senza possibilità di uso” ha commentato in una nota il Presidente Zeno D’Agostino, ” e ciò significa che persino le forze dell’ordine sono state private di gabbiotti e servizi igienici in ambito portuale. Senza voler entrare nel merito del procedimento penale che farà il proprio corso, ci chiediamo fino a che punto sia corretto bloccare l’uso di un’intera area portuale in questo modo, per quello che pare sia dovuto ad una disputa sull’interpretazione della materia urbanistica”.

