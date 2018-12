Porto di Genova: fermo tir 11-15 dicembre

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Dall’11 al 15 dicembre i tir non faranno servizio da e per il porto di Genova. Non c’è accordo e dopo una lunga discussione le associazioni che rappresentano le aziende dell’autotrasporto hanno proclamato il fermo. “Pur apprezzando il lavoro svolto per la definizione dell’accordo di programma che deve regolare le attese dell’autotrasporto ai terminal e i conseguenti indennizzi, non essendosi verificate le condizioni per la firma le associazioni hanno deciso di dichiarare il fermo dei servizi”, annunciano Cna, Confartigianato, Fai, Fiap e Trasportounito chiedendo intanto anche l’intervento del ministero dei Trasporti.

Gli autotrasportatori sono in agitazione dal 22 novembre per protestare contro i tempi di attesa sempre più lunghi per le operazioni di carico e scarico in porto, che solo nel 2018 sono costati 25 milioni. Per scongiurare il blocco, particolarmente pesante dopo il crollo di ponte Morandi e in vista del Natale, il presidente del porto Signorini ha convocato un altro incontro per il 6.

