La Spezia: domani, 11 dicembre, “Blue economy day” in Camera di Commercio

Scritto da Redazione Italia, News

LA SPEZIA – Domani, martedì 11 dicembre, si svolge alla Spezia il ‘Blue economy day’, giornata organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria interamente dedicata all’economia del mare durante la quale si terranno: la presentazione del report “Riviere di Liguria & Blue Economy – Analisi e linee di sviluppo”, la presentazione del nuovo modello di offerta e domanda per l’internazionalizzazione, gli incontri d’affari tra imprese locali e referenti operativi di Egitto, Marocco e Tunisia.

L’appuntamento è nella sala Marmori dell’ente camerale con inizio alle ore 9. Il progetto prende le mosse da tre elementi chiave: l’economia del mare è strategica per il territorio; le imprese del settore chiedono azioni per lo sviluppo della capacità di offerta; l’internazionalizzazione è uno dei sistemi individuati come prioritari per la crescita del comparto. Il progetto complessivo si svolge in accordo con Unioncamere Nazionale, Assocamerestero e in collaborazione con Confindustria La Spezia che, nell’ambito dell’internazionalizzazione, ha individuato i Paesi di interesse per l’offerta locale. Si è collaborato anche con il Comune della Spezia che, nei settori dell’economia del mare, ha realizzato specifiche attività autonome.

Nel dettaglio ecco la scaletta degli interventi: Luciano Pasquale, presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; Pierluigi Peracchini, sindaco Comune della Spezia; Stefano Senese, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria; Cristiana Pagni, presidente Blue Hub; Ilario Agata, direttore Blue Hub; Cristiano Ghirlanda, vice presidente con delega all’internazionalizzazione Confindustria La Spezia; Federica Maggiani, Rete Imprese Italia; Gaetano Fausto Esposito, segretario generale Assocamerestero; Soliman El Wazzan, segretario generale Camera di Commercio italiana per l’Egitto; Ahmed Adel Ghamen, vice console commerciale d’Egitto a Milano; Giovanna Perrotta, segretario generale Camera di Commercio italiana per il Marocco; Denise Salustri, segretario generale Camera di Commercio italiana per la Tunisia; Kais Hammemi, Istituto studi strategici; Raffele Boldracchi, IFC Gruppo World Bank; Alfredo Malcarne, presidente Assonautica italiana; Domenico Mauriello, Servizio sviluppo progetti nazionali e internazionali. Alle 15 inizio degli incontri d’affari con i rappresentanti delle tre Camere di commercio italiane all’estero.

