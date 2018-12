Ucina: nel 2018 crescita 9,5%, ottimismo sul 2019

ROMA – Anche il 2019 sarà un anno di espansione per mercato nautico italiano, secondo un’indagine condotta dall’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica, dopo la crescita del fatturato del 2018, stimata in +9,5%. Il 63% delle aziende si aspetta, sulla base del portafoglio ordini, una crescita nel 2019. Il 35% degli intervistati indica un aumento del fatturato fino a + 5%, il 14% tra il 5 e il 10%, il 14% oltre il 10%. Per il 28% degli intervistati il 2019 sarà un anno di stabilità, mentre solo il 9% prevede una contrazione rispetto al fatturato 2018.

Per l’anno in corso, invece, il preconsultivo registra una crescita del 9,5% rispetto al 2017. In particolare, il settore della cantieristica vede un incremento del 10,4% e quello degli equipaggiamenti (accessori e motori) del 7,8%. I dati definitivi relativi al 2018, basati sui bilanci delle imprese, saranno presentati in occasione del Salone nautico.

