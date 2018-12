MARINA MILITARE: CAMBIO DEL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE MARE SICURO A TARANTO

TARANTO – Venerdì 28 dicembre, alle ore 11.00, a bordo della Fregata Europea Multi Missione Carabiniere, ormeggiata nella Stazione Navale Mar Grande di Taranto, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando tattico dell’Operazione Mare Sicuro (OMS). Alla presenza del Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano, il contrammiraglio Flavio Biaggi, Comandante della Terza Divisione Navale, passerà il testimone all’ammiraglio di divisione Aurelio De Carolis, Comandante della Seconda Divisione Navale e, contestualmente, la Fregata Europea Multi Missione Alpino assumerà il compito di unità di bandiera dell’operazione.

Dal 13 novembre 2018 l’ammiraglio Biaggi ha gestito le operazioni del dispositivo aeronavale che opera a tutela degli interessi nazionali per la protezione delle linee di comunicazione, dei natanti commerciali, delle piattaforme off-shore nazionali e per il contrasto ai traffici illeciti e deterrenza nei confronti di organizzazioni criminali.Durante il suo impegno nel dispositivo, la fregata Carabiniere, sede del comando di OMS, ha condotto anche operazioni di law enforcement congiuntamente ad una unità della Guardia di Finanza, nei confronti di un motopesca sospettato di favorire l’immigrazione clandestina agendo come “nave madre”.

Lo scorso 22 novembre, infatti, la nave della Marina Militare è intervenuta per impedire che il motopesca sospetto entrasse nelle acque territoriali libiche, conducendo poi, con un team di fucilieri della Brigata Marina San Marco, attività ispettiva congiuntamente al personale della Guardia di Finanza.L’Operazione Mare Sicuro continua anche durante le festività natalizie ad assicurare attività di presenza e sorveglianza fondamentali per la sicurezza marittima del Mediterraneo centrale.

