Comunicazione Rls/Rasal: pubblicato il modulo Rls Navigazione

BRINDISI – L’INAIL comunica che è presente sul portale il nuovo modulo per la comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori/rappresentanti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, modulo Rls navigazione.

Contestualmente sono state pubblicate le istruzioni.L’obbligo dell’invio della comunicazione è a carico del datore di lavoro/armatore o del comandante della nave. Nella comunicazione devono altresì essere presenti i dati anagrafici dell’azienda e i dati caratteristici dell’unità navale, così come richiesti nel modulo oggetto di pubblicazione.Tutti i dati necessari ad identificare il datore di lavoro e l’unità navale sono obbligatori.

L’armatore/datore di lavoro o il comandante della nave è tenuto a comunicare i nominativi dei Rappresentanti eletti su ogni nave o unità mercantile nuova o esistente, indicando nome cognome, codice fiscale e data di decorrenza dell’incarico.

La normativa trova fondamento nell’art. 18, comma 1, lettera aa) del d. lgs. 81/2008, il quale stabilisce che “il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché per il loro tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art.8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.Del pari l’art. 16 del d. lgs. n. 271/1999, dispone che a bordo di tutte le navi o unità di cui all’art. 2 del medesimo decreto, i lavoratori marittimi eleggano il proprio rappresentante, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive.

Inoltre, il comma 5 dell’art.16 prevede che “Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo’ essere eletto nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.”Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’INAIL.

Cosimo Salvatore CORSA

Leggi anche: