L'Amerigo Vespucci al 6° Convegno nazionale sulle imbarcazioni d'epoca, a Varese

VARESE – Torna il convegno nazionale dedicato al mondo delle imbarcazioni d’epoca e alla marineria tradizionale. L’appuntamento è per sabato 26 gennaio 2019 presso il prestigioso Palace Grand Hotel di Varese, a soli 40 minuti da Milano. Chiunque potrà iscriversi e partecipare. Tra le relazioni quella sui segreti dell’Amerigo Vespucci, raccontati da un ufficiale della Marina Militare imbarcato sulla nave scuola più ammirata del mondo. L’evento verrà realizzato con il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio di importanti enti e associazioni, tra i quali l’Università degli Studi di Genova, lo Yacht Club Italiano e il FAI – Fondo Ambiente Italiano.

LE BARCHE D’EPOCA FANNO TAPPA A VARESE

Sabato 26 gennaio 2019 la città di Varese si prepara ad accogliere la sesta edizione di “Tra Legno e Acqua”, il Convegno Nazionale sul Recupero e la Valorizzazione delle Imbarcazioni d’Epoca e Storiche organizzato dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano (www.veledepocaverbano.com), con il contributo della Regione Lombardia. I posti disponibili sono limitati ed è richiesta la preiscrizione online al seguente link: https://www.veledepocaverbano.com/tra-legno-ed-acqua-2019/ . Ogni iscritto riceverà un kit congressuale, la colazione a buffet, il coffee break e il pranzo al tavolo presso il Ristorante Liberty del Palace Grand Hotel di Varese, prestigiosa sede scelta per il convegno. L’evento è sponsorizzato dalla Veleria Zaoli Sails, dalla Casa Editrice Mursia, dal Cantiere Nautico Ernesto Riva, Porrini Moda e Casa, Cromatura Cassanese, Studio Giallo & Co., Agricole Gussalli Beretta. Patrocinatori del convegno saranno la Regione Lombardia, l’Università degli Studi di Genova, l’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, Yacht Club Italiano, FAI Fondo Ambiente Italiano, Vele Storiche Viareggio, Associazione Italiana Vele d’Epoca, Associazione Scafi d’Epoca e Classici, Gestione Navigazione Laghi, Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale. Verranno proiettate le opere della nota pittrice acquerellista genovese Emanuela Tenti, specializzata in dipinti di barche d’epoca e scafi della tradizione.

I RELATORI E IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

A partire dalle ore 9.00 perfezionamento iscrizioni, consegna pass e breakfast di benvenuto

09.30 Apertura lavori Alessandro Corti (Presidente AVEV) – Giuseppe Armocida (storico locale)

10.00 Il portale del Nautical Heritage Maria Carola Morozzo della Rocca (Prof.ssa di Disegno Industriale)

10.30 Nuova Velarca, progetto e restauro Carlo Bertorello (Ingegnere progettista)

coffee break

11.30 Cantieri Baglietto: il libro Piero Gibellini (Storico navale e presidente Riva Historical Society)Co-relatori Alex Mazzoni e Emanuela Baglietto

12.00 Albaola boat building school & San JuanXabier Agote (Costruttore basco di barche tradizionali)aperitivo e pranzo al tavolo

14.30 I segreti dell’Amerigo Vespucci Tenente di Vascello Gianluca Guarneri (Capo Servizio Marinaresco di Nave Vespucci) 15.00 Il restauro di Tirrenia II Enrico “Chicco” Zaccagni (Consulente restauro barche d’epoca)

coffee break

16.00 Essenze lignee: dal bosco alla barcaGiovanni Cammarano (Maestro d’ascia)

16.30 Il recupero del battello Piemonte Gian Luca Mantegazza (Ingegnere Navale e Meccanico)

17.00 Chiusura lavori

