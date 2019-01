CON MSC MAGNIFICA TORNA LA “WORLD CRUISE” A GENOVA

GENOVA – Durerà 119 giorni e toccherà ben 49 destinazioni in 32 diversi paesi, per un totale di 60mila chilometri il primo giro del mondo di una nave MSC che ha visto quale porto di partenza Genova

Era da 15 anni che dal capoluogo ligure mancava la ‘world cruise’ e ad inizio 2019 è alla fine tornata.

A bordo della MSC Magnifica, uno dei gioielli della flotta dell’armatore Aponte, ci sono 2.394 passeggeri, il 40% di nazionalità francese. Circa 1.400 quelli che si sono imbarcati a Genova, gli altri a Marsiglia, Barcellona e Malaga. Quasi un migliaio i membri dell’equipaggio (945 per la precisione), in gran parte stranieri ma con un centinaio di italiani tra ufficiali, tecnici e responsabili dei servizi culinari.

Nel 2019 MSC ha previsto anche un incremento delle mini crociere: 36 quelle in programma, confermando la tendenza di un segmento sempre più importante e sempre più richiesto, da giovani e per convegni. Intenzione di MSC è dedicare una nave alle mini crociere nel Mediterraneo con Genova come base.

