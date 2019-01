Porto di Amsterdam: record di trasbordi 2018, 82,3 milioni di tonnellate

GENOVA – Il porto di Amsterdam ha realizzato nel 2018 il record di operazioni di transhipment, per un totale di 82,3 milioni di tonnellate, rispetto agli 81,3 milioni di tonnellate dell’anno precedente. Insieme agli altri porti nell’area del Canale del Mare del Nord, il trasbordo totale nel 2018 è stato pari a 101,8 milioni. Lo annuncia una nota.

Il trashipment a IJmuiden è aumentato dell’1% a 18,6 milioni di tonnellate. Beverwijk ha registrato un calo del 9% a 0,7 milioni di tonnellate. Il trasbordo a Zaanstad è diminuito del 30% a 0,2 milioni di tonnellate.

Forte aumento nei container di prodotti agricoli e delle costruzioni. Il massimo storico raggiunto dal porto di Amsterdam è principalmente attribuibile ad un aumento del 19% nel trasbordo di sfusi agricoli a 8,4 milioni di tonnellate e al 68% di crescita nel trasbordo di container. Anche il trasferimento di prodotti da costruzione è aumentato dell’8% a 7,4 milioni di tonnellate.

Nel corso dell’anno le importazioni nel porto di Amsterdam si sono stabilizzate a 50,6 milioni di tonnellate. Le esportazioni, invece, sono aumentate del 3% a 31,7 milioni di tonnellate.

Quanto ai terreni affittati, nel 2018 sono stati affittati 43 ettari totali, rispetto ai 18 ettari del 2017. Grandi lotti di terreno sono stati affittati a società come Fetim (9 ettari), Commodity Centre Netherlands (6 ettari) e Delin (5 ettari). Un certo numero di nuove società, come Integrated Green Energy Solutions (Iges) e Plastic Recycling Amsterdam (Pra), hanno aperto anche sedi su lotti esistenti. “Ciò ha trasformato l’area portuale di Amsterdam – viene segnalato – in un vero e proprio hub circolare per la plastica, con Pra che trasforma la plastica riciclabile in materie prime per nuove materie plastiche e Iges converte le materie plastiche non riciclabili in combustibile marino”.

Rispetto alle crociere, infine, nel 2018 ad Amsterdam sono arrivate 180 navi, con un numero stabile di 425.600 passeggeri.

