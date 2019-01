Porto di Livorno: tornano operativi 2 accosti per la manutenzione delle navi

LIVORNO – Tornano di nuovo operative, dopo oltre un anno di stop, due banchine del porto di Livorno destinate alla manutenzione navale. Si tratta degli accosti 76 e 77 Est, i quali erano stati interdetti a causa della presenza di una gru pericolante, la cui rimozione è terminata in questi giorni. Le due banchine sono pubbliche e fanno parte del compendio dei bacini di carenaggio, per l’assegnazione del quale è in corso una gara pubblica con due partecipanti.

Una parte di questi accosti dovrebbe essere assegnata, almeno fino a luglio 2019, per l’allestimento di tre yacht di Azimut Benetti, società che partecipa alla gara per l’assegnazione del compendio. Ad annunciarlo pubblicamente lo scorso 14 dicembre scorso era stato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno settentrionale Stefano Corsini, nel corso di una conferenza stampa congiunta col sindaco Nogarin e con il comandante del porto di Livorno, tenutasi proprio nella sede di Livorno di Azimut Benetti.

