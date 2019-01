RINNOVATO L’ACCORDO TRA L’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA E LO UNITED KINGDOM HYDROGRAPHIC OFFICE

GENOVA – E’ stato siglato ieri a Genova il rinnovo dell’accordo di cooperazione tra l’Istituto Idrografico della Marina (IIM) e l’Ufficio Idrografico del Regno Unito (UKHO) per lo scambio di prodotti cartografici, informazioni e dati idro-oceanografici e la condivisione del know-how nel campo idrografico e nelle discipline associate.

L’incontro tra i Direttori è stata altresì l’occasione per un utile confronto sulle attuali problematiche e future sfide del settore, legate all’ambiente, alla blue economy e alla sempre maggiore velocità con cui rendere disponibili gli aggiornamenti dei prodotti per far fronte alle richieste degli utenti e garantire un servizio eccellente a favore della collettività.

Per il Direttore dell’UKHO è stata inoltre occasione per visitare l’Istituto Idrografico della Marina ed apprezzarne i lavori e le attività ivi condotte, in particolare quanto finora assicurato nell’ambito della modernizzazione ed automatizzazione dei processi di produzione della cartografia e della documentazione nautica.

Nel congedarsi i Direttori hanno rinnovato il proposito di mantenere un legame sempre più profondo tra i rispettivi Istituti al fine di coinvolgere in vista di future collaborazioni anche i settori della formazione del personale, l’innovazione dei processi e la gestione dei dati.

