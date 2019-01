Francesco Cappelletti, unico skipper italiano alla GGR2018, in anteprima nazionale

Scritto da Redazione Eventi, News

CHIOGGIA – La scoperta, il racconto della sfida e delle emozioni di quella che è definita la più grande impresa oceanica di sempre – la mitica Golden Globe Race – saranno gli argomenti principali dell’evento organizzato sabato 16 febbraio a Chioggia (VE) da Darsena Le Saline e che vedrà Francesco Cappelletti, unico skipper italiano partecipante all’edizione 2018, raccontare in anteprima nazionale la sua esperienza.

A distanza di 50 anni dalla sua prima edizione – ideata dal giornale inglese Sunday Times – il giro del mondo in solitario senza scali e a bordo di imbarcazioni non dotate di tecnologie satellitari ha ripreso il largo.Francesco Cappelletti è partito il 21 luglio 2018 da Les Sable d’Olonne (Francia), iscritto nella “Classe Carozzo”, riservata a coloro che hanno preso parte all’evento fin dall’inizio, ma non sono riusciti ad essere pronti sulla linea di partenza il 1 Luglio 2018. La classe è dedicata al famoso skipper italiano Alex Carozzo che partecipò alla Golden Globe del 1968 anch’egli partendo con alcuni giorni di ritardo, e che sarà anch’esso ospite della serata organizzata da Darsena Le Saline.

“Siamo onorati di poter ospitare Francesco, e di ascoltare il racconto della sua esperienza: è una grande occasione per tutti gli appassionati di vela e non solo – commenta Marco Boscolo Buleghin, Responsabile Amministrativo di Darsena Le Saline – La Golden Globe Race è un’impresa leggendaria nell’immaginario di ogni navigatore, in cui tecnica, corpo e mente vengono portati al limite e oltre. Il 16 Febbraio inoltre avremo un “bis” d’eccezione: con la presenza di Alex Carozzo il pubblico potrà ascoltare la testimonianza di chi ha tentato la stessa impresa 50 anni fa!

Ringraziamo di cuore VELA E MARINERIA ASD, nella persona di Mariano Vangelista, che ha collaborato con Cappelletti alla preparazione della barca, e con il marina per la realizzazione dell’incontro con il pubblico di Chioggia!”

L’evento, gratuito e patrocinato dal Comune di Chioggia, è aperto al pubblico.

