Seminario in materia di Sicurezza presso il Porto di Venezia

Scritto da Redazione

VENEZIA – L’Ente Bilaterale Nazionale (EBN) Porti, con il supporto organizzativo di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, organizza a Venezia (presso la sala Foyer – Fabbricato 248 di Venezia Terminal Passeggeri) per venerdì 22 febbraio prossimo – a partire dalle ore 9.45 – un Seminario di studio e di aggiornamento professionale in materia di Sicurezza sul lavoro, rivolto a RSPP, ASPP, responsabili sicurezza dei T.O. e imprese portuali, RLS, RLSS, addetti delle Autorità di Sistema Portuale ad aspetti di sicurezza sul lavoro.

L’evento, dal titolo “Modelli di organizzazione aziendale per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed aspetti collegati”, costituisce l’ottava tappa di un roadshow di Seminari realizzati presso i Porti nazionali, con l’obiettivo di formare e sviluppare un confronto sulle problematiche della Sicurezza del lavoro tra quanti sono professionalmente preposti alla gestione di tali aspetti e/o interessati.

L’evento prevede un ricco programma ed autorevoli interventi, a cura di: Rosaria Carcassi (Chimico già Responsabile Unità Porto, ASL 3 Genovese, SPreSAL e Coordinatrice del Gruppo Nazionale Porti e Navi); Lorenzo Fantini (Avvocato giuslavorista, già Dirigente divisioni Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro); Mauro Pellicci (Ricercatore INAIL DiMEILA). Interverranno inoltre ad apertura dei lavori rappresentanti delle Parti Sociali, sia Datoriali che Sindacali. Modererà i lavori della giornata Renato Goretta, Vice Presidente Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Presidente CdA Gesta Srl.

La giornata sarà inoltre occasione per presentare, da parte di EBN, un lavoro di ricerca in corso di svolgimento commissionato a Scuola Nazionale Trasporti e Logistica sul tema della Sicurezza nelle operazioni portuali, i cui risultati saranno diffusi nell’ambito di un successivo e specifico evento.

