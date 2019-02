Visita della delegazione dell’Autorità portuale di Haifa nel porto di Brindisi

Brindisi-Il presidente dell’AdSP MAM, Ugo Patroni Griffi, ha incontrato una delegazione proveniente dall’Autorità portuale di Haifa per consolidare i rapporti di collaborazione già avviati e definire le linee programmatiche di sviluppo tra il porto di Haifa, il secondo scalo marittimo per attività in Israele dopo Ashdod, e il porti del mare Adriatico meridionale. Attraverso il supporto di slides e strumenti audiovisivi, il Presidente e il Management dell’Ente hanno presentato agli ospiti il porto e le sue peculiarità infrastrutturali.

Il presidente dell’AdSP MAM, Ugo Patroni Griffi

Com.te Yigal Maor nominato Direttore della Navigazione e dei Porti d’Israele presso il Ministero dei Trasporti

