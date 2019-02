MARINA MILITARE: LA FREGATA MARGOTTINI IN SOSTA NEGLI EMIRATI ARABI DAL 14 AL 21 FEBBRAIO

Scritto da Redazione Italia, News

ABU DHABI – Dal 14 al 21 febbraio la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Carlo Margottini sarà in sosta ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, terza tappa della campagna navale in Medio Oriente e Mare Arabico (MOMA) che vede l’unità Navale della Marina Militare svolgere attività di presenza e sorveglianza nell’area, a tutela delle linee di traffico marittimo di interesse nazionale.

La campagna rientra, inoltre, nell’ambito delle attività svolte nel settore della cooperazione internazionale e del dialogo tra i Paesi dell’area con cui l’Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici, economici e industriali, rappresentando, dunque, un’importante occasione per promuovere in modo integrato il “Sistema Paese”, affiancando e supportando le attività di importanti rappresentanti dell’industria nazionale per la difesa come Fincantieri, Leonardo, MBDA ed Elettronica, la cui collaborazione con la Marina Militare e la Difesa ha reso possibile la stessa campagna.

Dopo la partecipazione all’esercitazione internazionale AMAN 2019 svolta in Pakistan, nave Margottini, ad Abu Dhabi, prenderà parte alla “Naval Defence Exhibition 2019” (NAVDEX 2019) nell’ambito della “International Maritime Defence Exhibition & Conference” (IDEX 2019), vetrina internazionale per l’industria nazionale legata alla Difesa ed opportunità per stabilire e rafforzare cooperazioni con i principali attori dell’area. La presenza dell’Unità all’esposizione dimostra l’attenzione della Marina Militare verso gli sviluppi tecnologici e il ruolo che ricopre nelle collaborazioni con l’industria nazionale nella progettazione e realizzazione di piattaforme e sistemi avanzati quali le unità della classe FREMM.

Dopo Abu Dhabi, la campagna navale del Margottini proseguirà verso Dammam (Arabia Saudita), Kuwait City (Kuwait), Doha (Qatar) e Muscat (Oman). Media partner della campagna navale sono Rivista Italiana Difesa (RID), Report Difesa e Agenzia Nova.

