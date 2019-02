Transpotec 2019

Verona-Si svolgerà a Verona, dal 21 al 24 febbraio prossimo, il Salone dei Trasporti e della Logistica – Transpotec 2019 – . Una finestra per osservare e riflettere, con gli addetti ai lavori, le nuove frontiere, i nuovi trend che si stanno affacciando nel mondo dei trasporti con tutte le sue modalità e nel settore tecnologico della logistica materiale ed immateriale, lungo tutte le supply chain. ALIS, presso il TranspoTecLogiTec, avrà una presenza significativa con un ampio spazio espositivo di oltre 700 mq all’interno del padiglione 10, M 2.5.

Il presidente di Alis, Guido Grimaldi, nel suo comunicato di invito, ha ricordato che l’Italia merita fatti e posti di lavoro; ha evocato l’importanza per il nostro Paese di nuove e migliori infrastrutture in tutti i settori del trasporto e della logistica. ALIS, lo ricordiamo, è un cluster di eccellenze italiano, i cui principali obiettivi sono l’internazionalizzazione delle aziende di trasporto, la comunità territoriale con le grandi isole, lo sviluppo del Mezzogiorno e la riduzione delle emissioni di gas nocivi.

Grazie al trasporto marittimo è stato possibile, e lo sarà sempre più in futuro, sottrarre camion e tir dalla modalità stradale, lungo le direttrici superiori ai 600 km, garantendo sostenibilità ambientale. Sul fronte dell’occupazione e della formazione ALIS sta investendo per generare nuove professionalità per affrontare l’intermodalità nei trasporti. I giovani potranno usufruire dell’Università ALIS, in partnership con Università telematica Pegaso e altri ITSS dislocati lungo il mezzogiorno d’Italia; e soprattutto possono aderire allo sportello Job’s line per essere selezionate da aziende ALIS.

Il prossimo Salone dei Trasporti di Verona vedrà workshop tecnici dedicati come il contratto di logistica- intermodalità delle merci pericolose – politica fiscale di settore -. Importanti saranno gli incontri istituzionali e commerciali che affronteranno i nodi su: “Nuove energie e nuovi carburanti: la mobilità sostenibile per ridurre le emissioni di Co2” - “Autotrasporto e Intermodalità: soluzioni sostenibili e nuovi scenari di mercato” – “Autotrasporto e Intermodalità: soluzioni sostenibili e nuovi scenari di mercato” – “Porti e Interporti: lo sviluppo economico del trasporto intermodale da Nord a Sud” – Su quest’ultimo tema, interverranno Guido Grimaldi Presidente ALIS, Matteo Gasparato Presidente Interporto Quadrante Europa,

Pino Musolino Presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, Ugo Patroni Griffi Presidente AdSP Mar Adriatico Meridionale, Claudio Durigon Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali, Giuseppina Castiello Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la conclusione di Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei giorni del Salone, interverranno inoltre, Vannia Gava Sottosegretario di Stato all’Ambiente con delega alla Mobilità Sostenibile, Dario Galli Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Eugenio Grimaldi Line Manager of Short Sea Lines Grimaldi Group e Armando Siri, Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti. E’ stata garantita la presenza del Vice premier Matteo Salvini, oltre al Sindaco di Verona Federico Sboarina e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito di ALIS.

