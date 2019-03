SEA TAILOR PRIMAVERA-ESTATE e importanti collaborazioni con le regate

Scritto da Redazione Italia, News

Sea Tailor, brand di abbigliamento per gli appassionati del mare prende il largo con il lancio della prima collezione di jacket casual per la primavera-estate.

Una prima collezione in diversi colori, il bianco, il grigio, il blu, il rosso e il nero con cappuccio e senza per accontentare tutti, gilet, giacche a vento e maglie tecniche dagli alti contenuti tecnici.

Capi traspiranti e idrorepellenti per chi ama il mare ma anche e soprattutto una collezione pensata per la vita di tutti i giorni.

I materiali leggeri fanno si che il nostro capo sia molto pratico, lo si è pensato soprattutto per chi fa una vita movimentata, chi ha l’esigenza di uscire coperto la mattina ma al tempo stesso non deve avere il peso di un capo ingombrante da portarsi dietro.

Grandi progressi anche sulla maglieria, la prima linea lycra che è stata immediatamente scelta dagli equipaggi dei super yacht (con personalizzazioni). Stiamo lavorando per farci conoscere e fare apprezzare la qualità dei capi e la novità di un marchio da un potenziale enorme.

Non ci sono stati studi specifici dietro perchè dicono in azienda lo studio specifico migliore è l’esigenza, le esigenze della vita di tutti i giorni, provate sulla nostra pelle. Inoltre abbiamo fatto il possibile per dare un capo ad un prezzo giusto senza gonfiarlo, come ha sempre voluto la politica della nostra azienda.

Cristina Renzi la Fondatrice del brand: “Abbiamo lavorato questo inverno sulla qualità dei ricami alzando il livello di questi, ed è proprio scontrandoci con i problemi sul campo che si cresce, si sperimenta e si migliora e poi la conoscenza di professionisti nel settore ci ha sicuramente aiutato”.

Andrea Postiglione, classe 86 imprenditore e cofondatore del brand: “Le nuove collezioni escono con lo scopo principale di fare conoscere il nostro marchio e la nostra qualità, abbiamo investito molto nella linea lycra riuscendo a dare un prodotto eccellente e tutti i capi personalizzati. Lavoriamo con i club nautici e con le grandi manifestazioni. “Stiamo puntando ai grandi cantieri di super yacht, riuscire a fare capire che Sea Tailor è un marchio di mare, per il mare e per chi lavora con il mare, questa è la mission principale”.

Le regate a cui parteciperemo con dei pezzi unici e in -limited edition- saranno l’originale regata unica nel suo genere:

-31.7 Isola d’Elba 25/28 aprile

-50 Mid San Vincenzo 13/14 aprile

e l’importante Trofeo 88 Miglia

(le date sono visibili sul sito del club san vincenzo e sul nostro portale).

Inoltre stiamo valutando altre importanti manifestazioni e importanti collaborazioni e a breve usciranno novità importanti.

Intanto gli appassionati si possono godere le nuove collezioni disponibili on line, mentre per chi le vuole provare e testare sul campo ci può raggiungere in queste manifestazioni dove avremmo il nostro punto vendita.

Leggi anche: