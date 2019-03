In distribuzione i nuovi calendari delle crociere per Bari, Brindisi e Monopoli

Scritto da Redazione Italia, News

La S.C. Editore, proprietaria della testata giornalistica Il Nautilus, ha prodotto il calendario delle crociere per i porti di Bari, Brindisi e Monopoli, con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Per il porto di Bari e Monopoli, il calendario è in distribuzione (da oggi 6/3/2019 ndr.) in tutte le attività commerciali della città di Bari (zona centro, centro storico e zona porto). Mentre per il porto di Brindisi sarà in distribuzione nei prossimi giorni, ma potrà essere ritirata una copia del calendario presso “Botrugno Professional printing”, in Piazza Matteotti 7, a Brindisi.

Oppure si possono scaricare in pdf all’indirizzo www.puglia-crociere.it

Leggi anche: