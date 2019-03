Toninelli: “Verna commissario straordinario a Livorno”

Scritto da Redazione Italia, News

LIVORNO – “Ho conferito all’ammiraglio Pietro Verna il ruolo di nuovo commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale di Livorno”. Lo annuncia in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. “Ringrazio il governatore Rossi per averci sollecitati oggi – prosegue Toninelli -, ma avevamo già provveduto, come doveroso fare, a individuare la personalità migliore per proseguire l’attività del porto di Livorno dopo l’interdizione dai pubblici uffici di presidente e segretario dell’autorità portuale”.

“Sono certo – conclude il ministro – che Verna, con la sua lunga esperienza e le sue molteplici competenze, saprà portare avanti egregiamente il lavoro necessario per assicurare allo scalo livornese il ritorno alla normalità”. “Confidavo, dopo il mio fermo e rispettoso sollecito, che dopo poche ore sarebbe arrivata la nomina del Commissario. Adesso al lavoro” ha affermato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“Con questa nomina rapida e di qualità il governo dimostra di avere a cuore la funzionalità del porto di Livorno”. ha commentato in un tweet il sindaco di Livorno Filippo Nogarin . “Rimaniamo in attesa del pronunciamento del Riesame – ha aggiunto il sindaco – ma intanto auguro buon lavoro al neo commissario, l’ammiraglio Verna”.

Leggi anche: