Pubblicato lo schema di bando tipo per i concorsi per ormeggiatori

ROMA – E’ stato pubblicato lo schema tipo di bando di concorso per i prestatori di servizi di ormeggio, che introduce alcune novità tra i requisiti soggettivi e professionali necessari per la partecipazione ai singoli concorsi.

Il bando è stato diffuso attraverso una circolare, pubblicata nella sezione Normativa, http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-9-del-12032019, emanata dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ai sensi Legge 84/94 e in attuazione del Regolamento UE 352/2017.

La circolare rispetta in pieno la scadenza del 24 marzo 2019, dettata dal Regolamento, quale termine per la pubblicazione dei nuovi requisiti minimi e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali.

