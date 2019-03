Nota stampa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in merito al deposito GPL a Chioggia

Scritto da Redazione Italia, News

In riferimento al deposito costiero di GPL a Punta Colombi a Chioggia da parte dell’azienda Costa Bioenergie, l’Autorità di Sistema Portuale, che va ricordato non ha avuto alcun ruolo nel processo autorizzativo dell’opera, avendo assunto responsabilità gestionali a Chioggia solo nell’ultimo periodo, sta attendendo dei chiarimenti di natura tecnica da parte delle strutture ministeriali competenti, al fine di poter mettere in campo le azioni necessarie a definire dei piani di sviluppo concreti per lo scalo clodiense.

Gli scenari possibili sono, sotto il profilo amministrativo, limitati e si possono riassumere in circoscritte situazioni giuridico-amministrative che possono portare ad esiti ben definiti, che escludono significativi margini discrezionali da parte dell’AdSP.

