Palermo 21 marzo 2019 | Economia del mare. Opportunità di sviluppo per il territorio

Le vie del mare costituiscono degli asset fondamentali per lo sviluppo del territorio palermitano e regionale. Questo il tema al centro dell’incontro sull’Economia del mare organizzato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con SRM che si terrà a Palermo, giovedì 21 marzo, ore 10, presso la sala convegni di Intesa Sanpaolo in via Cusmano.

Al convegno sarà presentata la 5° edizione del Rapporto “Italian Maritime Economy” di SRM, che evidenzia la crescita dei porti italiani grazie alla presenza sempre più significativa della componente internazionale del trasporto marittimo.

Interverranno al panel: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Fabrizio Micari, Rettore Università degli Studi di Palermo; Alessandro Albanese, Presidente Camera di Commercio di Palermo ed Enna; Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio, Sardegna e Sicilia Intesa Sanpaolo; Pasqualino Monti, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; Mauro Nicosia, Presidente CONFETRA Sicilia; Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Mediterranean Economy di SRM. Modera Marcello Di Martino, Direttore Commerciale Imprese Lazio, Sardegna e Sicilia Intesa Sanpaolo.

Programma_PALERMO_21marzo.pdf

