Energia & Mediterraneo: A Napoli presentazione del primo MED & Italian Energy Report

Mercoledì 3 aprile 2019 SRM presenta a Napoli il primo “MED & Italian Energy Report. Risorse, flussi e strategie energetiche dell’Italia tra Europa e Mediterraneo”. Il convegno si svolgerà presso la Sala Assemblee di Palazzo Piacentini Intesa Sanpaolo in via Toledo 177 (ex Banco di Napoli) a partire dalle ore 10. Interverrà il Presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo. Al link è disponibile il programma della giornata.

Il report è frutto della sinergia tra SRM e l’ESL@Energy Center del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, che stanno pianificando e implementando un progetto per un approfondimento annuale su Energia & Mediterraneo, basato su una nuova concezione di think-tank “science-based” che integri analisi dei dati, modellizzazione numerica, analisi geo- e socio-politica e geomatica.

Attualmente i combustibili fossili sono cruciali per la regione mediterranea in termini di produzione, consumo e trasferimento verso l’Europa centro-settentrionale. Il Mediterraneo gioca un ruolo di “autostrada energetica” per i flussi provenienti da altre aree e diretti verso l’Europa e il mondo; il 30% del petrolio e quasi il 75% di tutte le altre risorse energetiche transitano attraverso questo bacino dirette in Italia e negli altri paesi europei.

In futuro, il Mediterraneo potrà rivestire un ruolo rilevante nella transizione verso le rinnovabili.

Apriranno i lavori: Paolo Scudieri, Presidente SRM; Francesco Guido, Direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, Intesa Sanpaolo.

Presenteranno il Rapporto: Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM; Ettore Bonpard, Direttore ESL@ Energy Center, Politecnico di Torino; Alessandro Panaro, Responsabile “Maritime & Energy”, SRM.

Seguirà la tavola rotonda “Risorse, flussi e strategie energetiche dell’Italia tra Europa e Mediterraneo“, interverranno: Gaetano Manfredi, Rettore Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Marcelo Masera, Head of Unit “Energy Security, Distribution and Markets”, JRC, European Commission; Luca Matrone, Global Head of Energy, Intesa Sanpaolo; Carlo Pignoloni, Responsabile Energie Rinnovabili Italia, Enel; Agostino Re Rebaudengo, Vicepresidente Elettricità Futura; Marco Zigon, Presidente Gruppo Getra e Fondazione Matching Energies. Concluderà i lavori, Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo.

