Evoluzioni e scenari della logistica tra dinamiche globali e vocazioni territoriali

Napoli-Appuntamento il 28 marzo 2019 alle ore 10.30 al Museo Ferroviario di Pietrarsa, dove si terrà la presentazione pubblica di Confetra Campania, “Evoluzioni e scenari della logistica tra dinamiche globali e vocazioni territoriali”. Il convegno dedicato alle criticità della logistica, delle infrastrutture territoriali e della mobilità sostenibile delle merci.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento per il Mezzogiorno di Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e con il patrocinio dell’Interporto Sud Europa.

Aprirà i lavori il Presidente Confetra, Nereo Marcucci. Seguirà la tavola rotonda, moderata dal Presidente dell’ordine dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli, a cui parteciperà tra gli altri Ermanno Giamberini, Presidente Confetra Campania, Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, Ennio Cascetta, Amministratore RAM-MIT, Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy Dept. SRM

Concluderà l’evento il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Programma

