Da sabato 30 marzo, a Napoli: Navigare 2019

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News

Napoli-L’edizione primaverile del Navigare 2019 (quella autunnale si svolge ad ottobre) durerà 9 giorni, da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile, organizzata da ANRC, Associazione Nautica Regionale Campana.

Alla manifestazione, che ormai rappresenta per i napoletani l’apertura della stagione nautica partenopea, partecipano 27 aziende della filiera, che espongono nel porticciolo del Circolo Nautico Posillipo, a Napoli.

Intervengono:

Daniela Villani, delegato al mare del Comune di Napoli

Nicola Marrazzo, presidente commissione Attività Produttive Regione Campania

Gennaro Amato, presidente ANRC

Vincenzo Semeraro, presidente C.N. Posillipo

L’accesso al pubblico nei weekend è gratuito (sabato 30 e domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile) l’apertura dalle 10.00 alle 19.00, mentre nelle giornate feriali (1 al 4 aprile – ore 12.30/ 19.00) gli espositori fisseranno incontri con i propri clienti per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.

Leggi anche: