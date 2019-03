Il Comandante Generale in visita alla Direzione Marittima dell’Emilia Romagna

il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, accolto dal Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna Capitano di Vascello Pietro RUBERTO, ha fatto visita alla Direzione Marittima incontrando il personale militare e civile del Comando territoriale e degli Uffici dipendenti nonché il personale in quiescenza.

Molto intenso il programma della visita, prima di essere ricevuto nella sede storica di via Antico Squero, il Comandante Generale si è recato in visita di cortesia, presso il locale municipio, per un incontro istituzionale con il Sindaco Michele De Pascale.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha manifestato il vivo apprezzamento per il lodevole lavoro svolto dal Corpo a livello nazionale, non mancando di sottolineare la professionalità e l’impegno a livello territoriale del personale della Guardia Costiera quale punto di sicuro riferimento per le attività marittime e portuali.

A seguire, l’Ammiraglio Pettorino ha incontrato il personale del porto di Ravenna e nel corso dell’assemblea, dopo aver illustrato quelle che sono le attività e le prospettive future, ha voluto ringraziare tutto il personale in forza ai Comandi territoriali dell’Emilia Romagna per l’attività quotidianamente svolta in una realtà tanto bella quanto complessa, quale quella emiliano romagnola, tanto più con riferimento ai futuri sviluppi della realtà ravennate.

La visita si è conclusa con una navigazione, a bordo della motovedetta CP 274, lungo il canale Candiano e relativo litorale di giurisdizione nel corso della quale sono stati illustrati al Comandante Generale i principali aspetti e tematiche del porto ravennate.

