Autostrade del mare e “Climate Action Program 2020″

Scritto da Redazione Europa, Eventi, News

Il 4 aprile 2019, Barcellona ospiterà un incontro, organizzato da Escola Intermodal Transport, sullo sviluppo delle Autostrade del Mare nel Mediterraneo Occidentale in considerazione delle politiche di crescita sostenibile previste a livello comunitario per il 2020

La conferenza costituirà un momento di riflessione sull’intermodalità marittima come motore per creare catene logistiche più efficienti visti gli obbiettivi comunitari per il 2020, riassumibili in: 20% cut in greenhouse gas emissions ; 20% of EU energy from renewables; 20% improvement in energy efficiency.

Il forum sarà quindi l’occasione per parlare di temi ambientali e catene logistiche all’interno del Mediterraneo includendo i punti di vista della sponda Sud e Nord del Mare Nostrum. Aprirà i lavori la Presidente del Port de Barcelona Mercè Conesa e a seguire ci saranno due panel: ore 10:00 Building Mediterranean Network on Environmental Issues and Actions, ore 12:00 Environmental Issues for Shipping Lines.

Nel pomeriggio si svolgerà il consiglio di amministrazione della Escola Intermodal Transport a chiusura del bilancio 2018, che anche quest’anno si presenta in attivo con progetti di formazione in costante crescita.

I dettagli della conferenza possono essere trovati al link di www.escolaeuropea.eu

Leggi anche: