IL 9 APRILE A ROMA L’ASSEMBLEA NAZIONALE “I PILOTI TRA PASSATO E FUTURO

ROMA – Il futuro della categoria, nel contesto della cosiddetta “blu economy” e delle evoluzioni strutturali e tecnologiche previste ed attese, con uno sguardo al passato per non perdere di vista i valori e la tradizione di una professione del mare tra le più delicate, quella del Pilota del Porto. Sono i temi che animeranno, il prossimo 9 aprile, all’Hotel Plaza di Via del Corso a Roma, l’annuale Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Piloti dei porti.

Si tratterà del momento democratico più alto dal punto di vista partecipativo alla vita federale e determinerà gli indirizzi generali dell’azione dell’organizzazione. Ma anche di una professione portatrice di interesse generale a tutela della collettività e che si regge su di un impianto economico sostenuto da chi usufruisce del servizio stesso in un determinato porto, dove lo Stato è unico controllore e diretto beneficiario senza essere gravato dell’investimento della struttura organizzativa di tale servizio.

L’Assemblea vivrà un momento di confronto pubblico, a partire dalle 10, per focalizzare il tema del pilotaggio, rinnovando i valori della professione e del ruolo a garanzia dell’interesse generale scevro da coinvolgimenti del mercato. Un momento per tirare le somme del 2018 e per fissare gli obiettivi da raggiungere in questo 2019 tenendo sempre presente quel ruolo ed interesse unico che è la sicurezza in ambito portuale coordinata sempre e solo dalla Guardia Costiera.

Obiettivi raggiungibili ristabilendo i rispettivi ruoli, ovvero i rispettivi interessi quale precondizione per il confronto e il dialogo con tutti gli stakeholders. Dopo la relazione del presidente della Fedepiloti, comandante Francesco Bandiera, previsti gli interventi, tra gli altri, del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, on.Danilo Toninelli, del vice ministro con delega ai porti on.Edoardo Rixi, del Comandante Generale delle Capitanerie, ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino.

Il pomeriggio spazio alla parte privata.La 72a Assemblea Nazionale di Fedepiloti potrà essere seguita in diretta web sui canali ufficiali della Federazione: sito, Youtube e Facebook.

