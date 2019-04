Confindustria Brindisi e ASI insieme con l’ADSP MAM alla Missione di Sistema negli Emirati Arabi Uniti

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News

Brindisi-Nell’ambito delle attività di promozione del territorio da parte di Confindustria Brindisi, il Presidente Patrick Marcucci parteciperà – insieme al Presidente dell’ADSP (Autorità di Sistema Portuale Adriatico Meridionale) Ugo Patroni Griffi e al Presidente dell’ASI Domenico Bianco – alla Missione di Sistema negli Emirati Arabi Uniti, programmata dal 14 al 16 aprile p.v. .

In particolare, saranno illustrate a potenziali investitori le opportunità derivanti dalla ZES, dalle nostre infrastrutture logistiche e dai sistemi produttivi locali.

In proposito, sollecitiamo tutti gli attori del territorio ad una tempestività definizione di un quadro chiaro delle azioni da intraprendere in ambito infrastrutturale, per rendere più efficace l’attività di marketing territoriale.

