BIMCO apre l’ufficio ad Atene

Copenaghen-BIMCO aprirà un ufficio ad Atene all’inizio dell’estate 2019. L’obiettivo è quello di avere un dialogo più forte e più stretto con gli armatori associati a Bimco reclutandone di nuovi. Gli armatori greci rappresentano già in seno a Bimco il gruppo più consistente per tonnellaggio e dimensione della flotta.

“Aprire un ufficio ad Atene è un passo importante per rendere BIMCO ancora più vicino ai suoi membri”, afferma il presidente della BIMCO, Anastasios Papagiannopoulos, direttore della Greek shipping company Common Progress.“Si stanno affacciando sulla scena dello shipping molte e nuove normative ed essere un membro di BIMCO aiuterà a muoversi in questo nuovo orizzonte ottenendo consigli e informazioni per prendere decisioni sulla propria attività”, afferma Papagiannopoulos.

L’organizzazione dell’ufficio di Atene sarà come quello di Singapore, flessibile e moderno, occupandosi di servire i membri ellenici e promuovendo nuove affiliazioni; la formula ideale per la sede sarà quella di integrarsi nella sede di qualche armatore benevolo, come risolto per le sedi di Shanghai e Singapore. La segreteria di Copenaghen continuerà ad essere responsabile per il lavoro quotidiano sulla politica e le regolamentazioni dello shipping. Attualmente Bimco conta su i suoi 152 armatori greci, come membri.

Abele Carruezzo

