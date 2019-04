Direzione Marittima di Catania: visita del Comandante Generale

Il 26 aprile il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato in visita al Comando Regionale della Sicilia Nord-Orientale dove al suo arrivo in aeroporto, presso la base del 2° Nucleo Aereo Guardia Costiera, è stato accolto dal Direttore Marittimo di Catania, Contrammiraglio Gaetano Martinez.

L’Ammiraglio Pettorino dopo aver incontrato i militari in servizio presso la base aerea, si è recato presso la Capitaneria di Porto di Siracusa; a tutto il personale ha rinnovato la propria gratitudine per il costante impegno profuso a favore della collettività.

Il Comandante Generale ha poi fatto rientro a Catania dove a bordo di Nave Diciotti – CP941, ormeggiata in porto, ha rivolto un saluto agli equipaggi delle unità maggiori del Corpo, Nave Dattilo e Nave Diciotti, esprimendo loro la propria stima e vicinanza per il lavoro che con professionalità e impegno svolgono quotidianamente nell’assolvimento dei compiti d’istituto come la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino e la vigilanza sull’attività di pesca.

