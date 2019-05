Welcome book delL’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nell’ambito delle attività di Comunicazione Interna, ha elaborato il Welcome Book.

Un kit di benvenuto pensato e creato per coloro che iniziano un percorso lavorativo in Autorità, per poter svolgere al meglio la loro attività quotidiana e per integrarsi, fin da subito, all’interno dell’organizzazione.

Il Welcome Book presenta in pillole l’attività e il contesto europeo ed internazionale dell’Autorità di Sistema, partendo dalle origini del suo Porto arrivando ad oggi, fornendo brevi cenni riguardo il demanio marittimo, il porto commerciale e il porto passeggeri, nonché il suo impegno in materia di sicurezza, tutela ambientale e sociale, concludendo infine con la presentazione della struttura organizzativa dell’Ente e alcune informazioni utili sulla quotidianità lavorativa.

Read and jump on board!

