Dal Porto di Brindisi

Brindisi. Giovedì prossimo, 8 agosto, una delegazione del Comune di Brindisi e dell’ASI incontrerà il Segretario generale dell’AdSPMAM, Dr. Vespasiani ed il rappresentante del Comune in seno al Comitato di Gestione, Ing. Lonoce, per illustrare ed approfondire i progetti in itinere riguardanti il Porto (stazioni marittime, terminal privato, approdi, briccole, proposta acquisto delle aree di parcheggio limitrofe al terminal “Il Mondo e varie colmate) e raccogliere le considerazioni e suggerimenti degli Utenti. Intanto, l’ing. Lonoce, su sollecitazione del Sig. Adriano Guadalupi – Fedespedi – per la prima volta incontrerà gli “utenti” del porto, alle 14.30 presso la sede dell’AdSPMAM, e cioè, Federagenti c/o Raccomar Brindisi - Sig. Giacomo Minervini, Fedespedi c/o Poseidone Brindisi - Sig. Adriano Guadalupi, Anasped – (Spedizionieri Doganali) c/o Marisped – Brindisi Sig. Lupo Cosimo, Operatori Portuali Salentini c/o Titi Shipping - Dr. Teo Titi.

