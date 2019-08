Nave Italia salpa da Civitavecchia con i bambini dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Scritto da Redazione Italia, News

Il progetto “a gonfie vele contro il cancro 6” ha come obiettivo principale quello di far sperimentare, ai piccoli marinai, nuove abilità e nuovi comportamenti all’interno di una cornice avventurosa e fortemente emozionale

Nave Italia prosegue la campagna di solidarietà 2019 con l’imbarco a Civitavecchia di quindici ragazzi del Dipartimento di Onco-ematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, accompagnati da sette operatori tra personale medico e psicologi.

Il progetto “a gonfie vele contro il cancro 6” ha come obiettivo principale quello di far sperimentare, ai piccoli marinai, nuove abilità e nuovi comportamenti all’interno di una cornice avventurosa e fortemente emozionale come quella del brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia, un’organizzazione senza scopo di lucro frutto della cooperazione tra la Marina Militare e lo Yacht Club Italiano

Negli anni scorsi, attraverso l’Adventure Therapy o “terapia dell’avventura”, si è consolidata l’idea che i piccoli pazienti stringendo forti legami tra di loro, con il personale medico imbarcato e con l’equipaggio, spesso sono riusciti a condividere il proprio vissuto ospedaliero, facilitando il lavoro sul benessere psicosociale dei bambini gravemente colpiti dalla sofferenza della malattia, aumentando la loro autostima e il loro senso di auto-efficacia.

La campagna di solidarietà, dopo una breve sosta nell’Arsenale Militare di La Spezia, ripartirà martedì 27 agosto con un gruppo di ragazze e ragazzi dell’Ente IIS “Antonio Stradivari” di Cremona.

Leggi anche: