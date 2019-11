Spezia Container Terminal- Presentate le aree “cardio protette LSCT”: nuova cultura del benessere e della prevenzione

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News

Sono stati presentati presso La Spezia Container Terminal i nuovi dispositivi salvavita installati in azienda. LSCT ha infatti da poco reso le aree lavorative “cardio protette” inserendo in tre aree strategiche del terminal tre defibrillatori e formando il personale al loro utilizzo.

Presenti “al taglio del nastro” il comune della Spezia, nella persona di Anna Maria Sorrentino Assessore Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia Territoriale, Demanio, Portualità e la Croce Rossa Comitato della Spezia con la presenza di Caterina Budroni, Vice Ispettrice II.VV Comitato Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa entra a fare parte delle attività messe in atto in azienda per la prevenzione dei rischi. Il tema della cultura del benessere e della salute sarà inoltre oggetto del nuovo percorso formativo: “Comportamenti Sicuri”, che partirà a novembre in LSCT e che coinvolgerà tutto il personale. Il percorso introduce un punto di vista innovativo: prevenire l’insorgenza di eventi problematici anche attraverso la cura della salute e benessere dei lavoratori.

Il progetto prevede due incontri formativi iniziali: gestione dello stress e l’educazione posturale, fondamentali nella vita quotidiana di ogni lavoratore, che riceverà strumenti teorici e pratici per gestire con consapevolezza corpo e mente.

