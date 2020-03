Al Club Nautico Versilia si consegnano le borse di studio “Maurizio e Bertani Benetti” 2019 e si presenta la nuova edizione dell’iniziativa rivolta agli alunni dell’ITNautico Artiglio

Venerdì 20 marzo la premiazione dei vincitori della terza edizione voluta per ricordare due grandi amici e figure storiche della cantieristica viareggina.

Nel corso della mattinata anche la presentazione ufficiale delle Borse di Studio 2020.

Viareggio-Doppio appuntamento venerdì 20 marzo alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia: alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, si svolgeranno, infatti, la consegna della borsa di studio 2019 intitolata a “Maurizio e Bertani Benetti” e la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione che confermerà ancora una volta la grande attenzione che il Club Nautico Versilia rivolge ai giovani.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione, si propone di tenere vivo il ricordo di due figure storiche della cantieristica viareggina, grandi amiche del Club Nautico Versilia, e di incentivare il profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale.

Fortemente voluta dal Presidente del sodalizio viareggino, Roberto Brunetti, e organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio, la Borsa di Studio è rivolta a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e PREMI

Sono previsti una erogazione liberale alla scuola e premi simbolici per le prime tre classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi, eseguiti sotto la guida degli insegnanti, che devono valorizzare il legame delle arti marinaresche con il tessuto storico, socio-economico, culturale o ambientale della Città di Viareggio) a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri).

Gli alunni del triennio, invece, previa selezione da parte del corpo docente e comunque su base volontaria, lo scorso aprile avevano svolto un tema a scelta fra due diverse tracce riguardanti argomenti legati al mare e al territorio di Viareggio e zone limitrofe, ciascuna idonea ad essere sviluppata dagli alunni di ogni indirizzo del triennio (capitani, costruttori e macchinisti). Alla prova, svolta sotto la sorveglianza di alcuni insegnanti e dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico, avevano preso parte venticinque studenti. Ai tre autori di quelli che saranno ritenuti i migliori elaborati di ciascun anno di corso (migliore delle classi terze, quarte e quinte), a prescindere dall’indirizzo di appartenenza e dal tema prescelto, saranno attribuiti tre premi in danaro.

Nelle edizioni precedenti erano stati premiati per il 2018 gli studenti delle classi IIA, I C e II C e per il triennio Alessio Baldini, Angelo Idaspe e Melissa Micheli (vincitrice per il secondo anno consecutivo), mentre per il 2017 gli studenti delle classi IIB e I A, per il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli e una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben curato.

