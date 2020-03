Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale: Emergenza Coronavirus – COVID-19

In questa sezione viene pubblicato materiale normativo ed informativo in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus).

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

L’AdSP, con un’azione interistituzionale, ha avviato attività di prevenzione e protezione per il settore portuale nella consapevolezza che un’efficace comunicazione assume un valore fondamentale nella informazione del cittadino/utente portuale che gravita all’interno dell’ambito portuale.

Di seguito alcune raccomandazioni e contatti:

Si ribadisce la necessità di evitare allarmismi ingiustificati. Se fosse necessario sarebbe compito specifico delle Autorità Sanitarie allertare le altre istituzioni e la popolazione;

Evitare di affollare inutilmente il pronto soccorso; in caso di effettiva necessità consultare il proprio medico curante e contattare i numeri istituzionali 800118800 oppure il 1500 (Emergenza Coronavirus) o il 118 qualora fossero presenti sintomi febbrili e/o difficoltà respiratorie;

In caso di contatto con persone provenienti da zone in cui sono presenti casi di coronavirus, non recarsi al pronto soccorso ma avvisare il Medico di famiglia o il Dipartimento di Prevenzione della AslRoma4 tramite il centralino dell’ Ospedale San Paolo di Civitavecchia o tramite i numeri di telefono della ASLRoma4:

06/96669432-0696669588 – 0696669969 – 0696669259 – 0696669256 -0696669455 – 0699890483.

Qualora il medico curante ritenga di dover inviare un paziente sintomatico in pronto soccorso, si deve allertare prioritariamente il personale della struttura sanitaria per consentirgli di adottare tutte le precauzioni del caso. In questa fase delicata è fondamentale tutelare anche, e soprattutto, la salute di chi presta assistenza.

In allegato i riferimenti normativi.

