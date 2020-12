ADOTTA UN CORALLO PER NATALE

North Sails rafforza il suo impegno per l’Ocean Conservation e collabora con l’associazione Coral Gardeners per la salvaguardia della barriera corallina

Questo Natale, dal 4 al 31 dicembre, North Sails permette di fare un doppio regalo sia ai propri cari che agli oceani: adottare un corallo. Con un valore minimo di 150 euro spesi sia in store che online verrà rilasciato un certificato di adozione “North Sails X Coral Gardeners” che testimonia l’aiuto di chi ha aderito all’iniziativa di salvaguardare la barriera corallina, confermando l’impegno di North Sails nel preservare gli oceani per le generazioni future.

Le barriere coralline infatti sono essenziali per la vita del nostro pianeta; attraverso un delicato ecosistema supportano le migliaia di creature marine e piante che hanno una fondamentale importanza ecologica, permettendo così agli oceani di produrre il 70% dell’ossigeno che respiriamo. Purtroppo l’inquinamento, il riscaldamento globale, la pesca eccessiva stanno già mettendo seriamente a rischio la loro salute e senza un’azione adeguata rischiano di scomparire entro il 2050 con conseguenze disastrose, non solo per la vita marina ma anche per gli esseri umani. Il mare non potrebbe sopravvivere senza di loro e… neanche noi!

North Sails si è quindi unita a Coral Gardeners, ‘i giardinieri dei coralli’, giovane associazione composta da un team di scienziati, biologi e appassionati del mare, basata a Moorea, nella Polinesia francese, per ripopolare la barriera corallina tramite un progetto di restauro, ovvero la costruzione di una vera e propria Coral Nursery, vivaio subacqueo da cui vengono poi ricavati i frammenti che, ripiantati, permetteranno alla barriera corallina di ricrescere.

