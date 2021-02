NORTH SAILS PERFORMANCE INSIEME A TARA OCEAN FOUNDATION PER UNA SPEDIZIONE SCIENTIFICA RIVOLUZIONARIA: MISSION MICROBIOMES

Scritto da Redazione Ambiente, Cultura, Internazionale, News

North Sails sale a bordo dello schooner Tara con i capi della sua linea più tecnica e all’avanguardia, la Performance Collection, che vestiranno i partecipanti di una nuova spedizione scientifica. In quasi due anni, Tara, un vero e proprio laboratorio scientifico galleggiante, percorrerà 70.000 chilometri (44.000 miglia nautiche) nell’Atlantico meridionale, lungo le coste sudamericane e africane, fino all’Antartide per studiare il tessuto più fondamentale dell’oceano, il microbioma, e comprenderne il funzionamento in un contesto di cambiamento climatico globale.

I microrganismi (virus, batteri e microalghe) svolgono un ruolo essenziale nell’oceano, rappresentando più di due terzi della biomassa marina. Sono il primo anello di un’enorme catena alimentare che nutre gran parte dell’umanità e forniscono servizi ecologici ed economici vitali. L’oceano cattura il 25% delle emissioni di anidride carbonica e in cambio produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo ogni giorno. Questi organismi microscopici sono un ingranaggio essenziale nella grande macchina del clima, il cui funzionamento rimane sino ad oggi in gran parte sconosciuto.

“È come un essere vivente completo”, afferma Romain Troublé, CEO della Tara Ocean Foundation. “Il nostro obiettivo va oltre una semplice descrizione dei microrganismi presenti. Vogliamo capire come funziona questo microbioma nel suo insieme, se la sua efficacia è sensibile all’inquinamento da plastica o al riscaldamento continuo dell’oceano.”

North Sails, brand nato dal mare e da sempre impegnato nella salvaguardia degli oceani, ha particolarmente a cuore questa missione: capire la salute di ciò che è invisibile, ma che è così importante per il benessere del pianeta e degli esseri umani è un tassello fondamentale nella costruzione della storia della scienza marina ed è da questa affinità di obiettivi e ideologie che nasce la partnership con Tara Ocean Foundation.

Marisa Selfa, CEO di North Sails Apparel ha dichiarato: “Il nostro impegno con la Tara Ocean Foundation ha l’obiettivo di far comprendere il ruolo fondamentale che il mare ha sulla nostra vita e la necessità di preservarne l’integrità per le generazioni future”

