GNV: IN SICILIA CON MAKARI, DAL 15 MARZO SU RAI1

Scritto da Redazione commerciale, Italia, News

La Compagnia , leader nei collegamenti con la Sicilia, ha una piccola parte nell’attesa fiction

Genova– GNV ha avuto una piccola parte nell’attesa serie Makari, diretta da Michele Soavi e immersa nell’atmosfera siciliana dei romanzi di Gaetano Savatteri, che sarà trasmessa a partire dal 15 marzo su RAI1.

Il rientro nell’amata Palermo del protagonista Saverio Lamanna, ex giornalista rimosso dal proprio incarico e interpretato dall’attore siciliano Claudio Gioè, avviene proprio a bordo della nave GNV che lo scorso agosto ha portato in Sicilia lo staff di Palomar, primaria società di produzione cinematografica e televisiva, e la troupe di Makari tra cui il regista Michele Soavi e il protagonista Claudio Gioè.



Nelle prime scene della prima puntata Claudio Gioè è stato ripreso sul ponte esterno della nave della Compagnia e ritorna alla sua amata Palermo scendendo dalle rampe della GNV BLU: la serie, così come i libri di Savatteri, porta all’attenzione del grande pubblico il fascino della Sicilia, la sua storia ricca di fascino e culture, che hanno contribuito a creare la tradizione enogastronomica e l’incredibile varietà artistica e architettonica dell’isola, nota per la straordinaria bellezza naturalistica del suo territorio e del suo mare.



Con le linee da Genova, Civitavecchia e Napoli per Palermo e Termini Imerese, GNV offre tutto l’anno collegamenti giornalieri da e per la Sicilia: fondata nel 1992, e oggi parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo: con una flotta di 17 navi, la Compagnia opera 11 linee internazionali e 8 nazionali, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia e Marocco.