BRINDISI – Nell’ambito del progetto “Mare d’inchiostro” l’IISS” CARNARO” ha il piacere di ospitare nella giornata di sabato prossimo 26/0572018 il velista diversamente abile Marco Rossato, che nell’ambito del progetto TRISAIL FOUR ALL, sta compiendo il giro di Italia in solitario in barca a vela.Marco è il primo velista paraplegico a circumnavigare l’Italia in solitaria a bordo del suo trimarano Dragonflly 800.

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare le aree portuali e cantieristiche affinchè possano rendere più accessibili i porti rendendoli fruibili da tutti , ed aprirà nuove opportunità a tutte quelle persone con difficoltà motorie ma non solo…. Il progetto vuole anche dimostrare che, se la navigazione viene effettuata con responsabilità e professionalità , tutti hanno il diritto di vivere il mare.

Nella giornata di sabato alle ore 11.15, Marco Rossetto incontrerà gli studenti delle classi quarte, ad indirizzo nautico, nella sala carteggio dell’Istituto , per raccontare la sua esperienza. Saranno presenti all’Incontro , insieme alla Dirigente scolastica, Professoressa Clara Bianco, Il Prof. Marco Navazio e Il Sig. Marco Carani, padre di un ex studente dell’Istituto Gianmarco Carani, quest’ultimo ormai secondo ufficiale, il quale nel suo cantiere a Villanova di Ostuni ha ideato ha costruito la barca “ Euforia” nell’ambito del progetto “mare senza frontiere”, dedicato a persone con disabilità motorie.

